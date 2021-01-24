Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Devreyi kapatırken 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımızı kutluyorum. Yeni Malatyaspor’u da tebrik ediyorum” dedi.

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Açıkçası bu sahada oynamak çok kolay değildi. Top kontrolün 2’de 3’de anca yapıldığı bir ortamda ısrarla bizde oyuna hakim olmak için didindik. Bu bizim oyun kültürümüz, bunu da geliştirmek en büyük dileğim. Her günde geliştiğini görüyorum. Buna rağmen Yeni Malatyaspor’a pek pozisyon vermedik, hatta hiç pozisyon vermedik desek belki yeridir” diye konuştu.

"Yaptığımız hamleler doğru oldu"

Oyuncu değişiklikleri hakkında da bilgi veren Terim, “Son kontrolleri iyi yapabilsek, özellikle son vuruşları, final olan yerlerdeki pas tercihleri artı şutları veya kale ile ilgili topları atabilsek öne geçebilirdik ki biz öne geçince de çok değişik bir oyun oynama ihtimali yüzde yüz. Rakip fizik olarak da çok üstün, iyi mücadele eden bir Yeni Malatyaspor var. Hamza hocayı ve talebelerini tebrik ediyorum, büyük mücadele örneği gösterdiler. Bazen bizim kupada yediğimiz golü, onlar ligde yiyebiliyorlar, enteresan işler oluyor. Set oyununu oynayan oyuncularımızı değiştirdik, rakibin arkasında duran oyuncularımızla devam edelim dedik, bence doğru oldu. Her saniye oyunun gidişatına, performansına göre hamle mecburiyetinde kalıyoruz, yaptığımız hamleler de doğru oldu. 3 puan çok önemliydi, devreyi kapatırken, gerçi herhangi bir izin yok ama devam edeceğiz. Malatya gibi önemli bir deplasmanda 3 puanla dönmek hakikaten bizim için sevindirici. Oyuncularımızı kutluyorum. Yeni Malatyaspor’u da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Terim, bir basın mensubunun; ‘İlk yarıda hayal kırıklığını ne oldu?’ sorusuna da, “Hayal kırıklıkları 39 puanı az olarak değerlendiriyorum. Hayal kırıklığı olarak ilk yarı kaybettiğimiz gereksiz puanlar diye söyleyebiliriz” cevabını verdi.