banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Almanya Kupası sahibini buluyor
Almanya Kupası sahibini buluyor
Dünya şampiyonu Alleben’den
Dünya şampiyonu Alleben’den
Gözü kapalı ders yaptılar
Gözü kapalı ders yaptılar
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray’ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı olduğunu biliyoruz"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, listesini divan başkanlığına teslim etti. Hamamcıoğlu, Galatasaray’ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bu temeli sarsmaya kalkanlara en güzel dersi, cevabı genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli. Rotamız net. Takımımız çok uzun zamandır birlikte hareket ediyor. Bizim liste yetiştirmek gibi, herhangi biriyle ortalık yapmak gibi önceliğimiz, düşüncemiz olmadı" dedi.

Spor 20.05.2022, 17:06 20.05.2022, 17:15
Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray’ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı olduğunu biliyoruz"

Galatasaray Spor Kulübü’nün 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda aday olan Eşref Hamamcıoğlu listesini Nef Stadyumu’nda bulunan divan başkanlığına teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, "Tüzüğümüzün emrettiği şeklinde uygun tarihte ve saatte listelerimizi teslim ettik. Bizim listelerimiz zaten hazırdı. Biz hep buradaydık. Burada olmaya devam ediyoruz. Arkamda gurur duyduğum takımdaşlarım burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray tarihinde hiç yaşanmayan bir süreç geçiriyoruz. Bu süreç, hukukun çeşitli dayanaklarına yaslanarak, ertelenmiş, iptal edilmiş seçim süreci. Görüyoruz ki Galatasarayımızın çok acil öncelikleri olmasına rağmen büyük bir gecikme yaşadık. Bu gecikmenin nedenlerine bugün hep beraber Galatasaray kamuoyu şahit olmaktadır. Galatasaray her zaman genel kurul üyelerinin iradesiyle yönetilmiştir. Böyle olmaya devam edecektir. Burada en büyük güvencemiz hür ve demokratik yaşama sadık olan Galatasaraylıların bu sese sahip çıkmalarıdır. İçinde bulunduğumuz dönemeçli yol, hiç kimseye yarar sağlamamaktır" diye konuştu.

"Galatasaray’ın temele ihtiyacı var"

"Galatasaray’ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı olduğunu biliyoruz" diyen Hamamcıoğlu, "Bu temeli sarsmaya kalkanlara en güzel dersi, cevabı genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli. Rotamız net. Takımımız çok uzun zamandır birlikte hareket ediyor. Bizim liste yetiştirmek gibi, herhangi biriyle ortalık yapmak gibi önceliğimiz, düşüncemiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray’da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum. Birleştirici olmaya gayret ederken, ayrıştırıcı olmamak konusunda da tüm Galatasaraylıların dikkatini çekmek istiyorum. Galatasaray’ın en büyük ihtiyacı olan samimiyet, şeffaflık ve güvendir. Son zamanlarda yaşadıklarımızla bunların eksik olduğunu görüyorum. Bundan da hiç kimsenin faydalanmasına izin vermememiz lazım. Bu seçimin yapmış olduğu kaotik ortamda Galatasaray’da çeşitli nedenlerle pozisyon bulmak isteyenler lütfen Galatasaray’dan artık ellerini çeksinler. Bugün Galatasaray’a faydalı olmalı zamanı. Tüm listelerde yer alan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Eski başkanlarımızın Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan Metin Öztürk’e ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir" şeklinde konuştu.

"Görüyorum ki bizim rakibimiz tek değilmiş zaten"

Dursun Özbek ve Metin Öztürk’ün birleşmesi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, "Görüyorum ki bizim rakibimiz tek değilmiş zaten. Bu konuda yorum yapmak çok doğru olmayabilir. Onlar öyle bir birlikteliğin yararlı olacağını düşündüler. Çünkü görüyoruz ki bizim ekibimiz çok uzun zamandır hazırlanıyor. Bir tarafta seçimi kazanacağından emin olmayan bir aday. Diğer tarafta da ortaklık olmadan bu seçime yetişebileceğine emin olmayan bir aday. Dolayısıyla ikisinin ortalık yapmasından doğal bir şey yok. Her ikisi de bizim çok değerli dostlarımızdır. Bu Galatasaray’a hizmet etme yarışıdır. Takdir de genel kurulumuzun olacaktır" diye cevap verdi.

Futbol takımı için ise Hamamcıoğlu, "Galatasaray emin olun futbol takımına kimin transfer edileceğinden daha önemli konularla karşı karşıya. Arkadaşlarımın ve benim önceliğim temel ve radikal problemlere çözüm bulmak. Futbol ile ilgili konuyu da profesyonel ekibimiz mutlaka sizlerle paylaşacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray’ın içinden çıkması gereken sorunlar çok da ciddi boyuttadır" ifadelerini kullandı.

Adnan Öztürk’ün Sportif AŞ’de yer alacağını belirten Hamamcıoğlu, "Gayrimenkul ve emlak geliştirme şirketlerinde Melih Tavukçuoğlu arkadaşımız, Ozan Sevindik var. Dijital AŞ’de Ecem Tezel Aldanmaz var. Daha önce de ekibimizde yer alıyordu. Mustafa Yazıcı var. Sportif AŞ’de mali işlerden sorumlu olarak Bora Yargıç arkadaşımız var" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez ve Murat Karaman yer aldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Keçiörengücü 35 48
12. Gençlerbirliği 35 48
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık