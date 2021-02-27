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Eskişehirspor İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, yarın sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 27.02.2021, 17:07
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Eskişehirspor, yarın sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda siyah-kırmızılılar, ısınmanın ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.TFF 1. Lig’in 24. haftasında yarın oynanacak Eskişehirspor-İstanbulspor maçı saat 16.00’da başlayacak.