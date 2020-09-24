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Eskişehirspor Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA ALTAY İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Spor 24.09.2020, 17:49
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Eskişehirspor Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Ligin 3. haftasında İzmir ekibiyle karşılaşacak olan EsEs, maçtan galip ayrılmak istiyor.

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