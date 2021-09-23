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Eskişehirspor 2 oyuncu ile anlaştı

Eskişehirspor, eski futbolcuları Ruud Boffin ve Henri Bienvenu ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuların alacak dosyalarını kapattı.

Spor 23.09.2021, 15:26
Eskişehirspor 2 oyuncu ile anlaştı

Eskişehirspor, eski futbolcuları Ruud Boffin ve Henri Bienvenu ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuların alacak dosyalarını kapattı.

Eskişehirspor’a 2012 yılında West Ham United takımından transfer olan Ruud Boffin, 2017 senesinde Süper Lig ekibi Antalyaspor’a transfer olmuştu. Eskişehirspor yöneticileri takımdan ayrılan kaleciye borcu hakkında bugün Ruud Boffin ile Antalya’da yüz yüze görüştü. Ödenmeyen ücretinde küme düşme cezası bulunan Ruud Boffin’le anlaşan kulüp yöneticileri, oyuncunun 530 bin euroluk dosyasını kapattı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre bir dönem Eskişehirspor forması giyen Henri Bienvenu ile de kulübün kendisine olan borçları hakkında görüşen yöneticiler, oyuncuyla anlaşmaya vararak dosyasını kapattı.

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