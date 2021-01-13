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EsEs ikinci devre hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor ikinci devre hazırlıklarına Antalya’da girdiği kampla devam ediyor.
Spor 13.01.2021, 12:44
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor ikinci devre hazırlıklarına Antalya’da girdiği kampla devam ediyor.TFF 1’inci Lig’in ilk yarısını 3 puanla kapatan Eskişehirspor, ikinci yarı için hazırlıklara başladı. Sezon arası çalışmalarına başlayan siyah kırmızılı ekip Antalya’daki bir otelde kampa girdi. Ekip kampın 3’üncü günü sabahında fitness çalışması yaptı. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmaların akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla devam edeceği öğrenildi.
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