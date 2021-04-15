Erkan Sözeri: “Öne geçtiğimiz maçı kazanmamız gerekiyordu”

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bursaspor maçının ardından, “Öne geçtiğimiz maçı kazanmamız, en azından berabere bitirmemiz gerekiyordu” dedi.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Bursaspor’la karşılaşan Bandırmaspor, maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Haftalardır aynı şeylerden yakınıyoruz. Yerleşimden kaynaklı hata yaptık ve goller yedik. Çok pozisyona girdik, atamadık. En zorunu attık ama diğerlerini kaçırdık. Bandırmaspor gelecek yılı planlıyor. Bütün oyuncular sahada görmek istiyoruz. Az süre alan oyunculara görev verdik. Oyunun ilerleyen bölümlerinde yoruldular ve oyundan aldık. Bazıları iyiydi, bazıları standartların altında kaldı. Öne geçtiğimiz maçı kazanmak ya da berabere bitirmeniz lazımdı. Oyunun akan bölümünde konsantrasyonların bozulduğu anlar oldu. Oyunun içinde anlık kopmalar yaşanabiliyor. Canları sağ olsun. Bu eksikleri yapmasak biz Play-Off potasında olurduk. Sonuçta Bursaspor gençleri de hatalar yaptılar. Hataları toparlamak için mücadele ettiler. Vazgeçmediler ve karşılığını aldılar. Hakemler de iyi maçlar yönetti. Önümüzdeki maçları da güzel bitirip ligi sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.