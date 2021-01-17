Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Sak’ı kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, Ceyhanspor’dan golcü sol kanat oyuncusu Muhammed Sak’ı renklerine bağladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, transferlerini sürdürüyor. Silivrispor’dan ofansif orta saha Ömer Faruk Acı’yı renklerine bağlayan mavi-beyazlılar, son olarak Ceyhanspor’dan 31 yaşındaki sol kanat Muhammed Sak’la anlaşmaya vardı. Bu sezon Ceyhanspor formasını 16 maçta giyen Muhammed, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 1990 Konya doğumlu olan Muhammed Sak, sağ kanat ve ön libero mevkilerinde de forma giydiği belirtildi.

Lig’in ikinci yarısına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Önder Çınar , “İklim şartları ve çalıştığımız sahalar gayet güzel ,antrenmanlarımız verimli geçiyor. Takımımız, günü çift antrenmanlarla yoğun bir tempoda sürdürüyor. Takımımızın çalışma isteği ve azminden son derece memnunuz. Lig’in ikinci yarısına hazır bir şekilde başlamayı hedefliyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir forvet ve bir kanat oyuncusu ile ilgili görüşmelerimiz olumlu devam ediyor. Ligin ikinci yarısına daha iyi başlangıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.