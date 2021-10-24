El Clasico’da zafer Real Madrid’in

İspanya La Liga’nın 10. haftasında oynanan El Clasico’da Real Madrid, deplasmanda Barcelona’yı 2-1 mağlup etti.

La Liga’nın ilk El Clasico heyecanı bugün yaşandı. Ligin 10. haftasında Barcelona, Real Madrid’i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Madrid ekibi 32. dakikada Alaba ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da tempo yüksekti. 90+4. dakikada Vazquez attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. 90+7. dakikada sahneye çıkan Agüero, Barcelona’nın tek sayısını kaydederken, mücadele Real Madrid’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Real Madrid puanını 20’ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Yine bir maç eksiği bulunan Barcelona da 15 puanla 8. sırada yer aldı.