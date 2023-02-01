Egemen Bağış, Prag’da Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ZWZ USK Prag maçı için gittiği Prag’da Büyükelçi Egemen Bağış’a ziyarette bulunarak, imzalı forma hediye etti.

FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Çekya’nın ZVVZ USK Prag Takımı’nı 73-66 mağlup etti. Müsabaka öncesinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Takım Genel Menajeri Arzu Özyiğit ve Prag Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özgür Öztürk, Prag Türkiye Büyükelçisi Egemen Bağış’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Egemen Bağış’a kadın basketbolcuların imzalarının yer aldığı sarı-lacivertli forma hediye edildi.

Büyükelçi Egemen Bağış da maçı Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte izledi.