Efeler Ligi: Spor Toto: 0 - Halkbank Ankara: 3
VOLEYBOL AXA SİGORTA EFELER LİGİNDE, ANKARA’DA OYNANAN BAŞKENT DERBİSİNİ KAZANAN TARAF, 3-0’LIK SKORLA HALKBANK OLDU.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde, Ankara’da oynanan başkent derbisini kazanan taraf, 3-0’lık skorla Halkbank oldu.
Mavi-beyazlılar, bu sonuçla hemşehrilerine karşı oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sahada, zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı keyifli bir mücadele vardı. Halkbank’ta bu müsabakada da bloklar çok etkiliydi. 7 blok sayısı maçın skoruna doğrudan etki yaptı.
Halkbank, 25 Ekim Pazar günü Ankara’da İnegöl Belediyespor’u konuk edecek.
“Biz bir aile olduk”
Halkbank’ın genç yıldızı Efe Bayram, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde zor bir engeli daha aştıkları için sevinçli olduklarını dile getiren Efe Bayram, “İyi bir takımla oynadık. Maça da bunu bilerek hazırlandık. Söylemeliyim ki, biz tam bir aile olduk. Bu durum, kenetlenmemize ve zorlukları aşmamıza yardımcı oluyor. Bugün de öyle oldu. Ama artık Spor Toto maçı geride kaldı. Yeni hedefimiz hafta sonunda İnegöl Belediye ile yapacağımız mücadele” diye konuştu.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Spor Toto: Nicolas Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Oğulcan Yatgın, Nascime Ferreira, Kemal Kayhan, Wallace De Souza (Deniz İvgen)
Halkbank Ankara: Brad Walsh, Alexander Berger, Faik Samed Güneş, Fernando Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram,)
Setler: 18-25, 21-25, 24-26
Süre: 1.24 (25, 27, 32)
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|4. Antalyaspor
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|8
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|6. Galatasaray
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|7
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|7
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|7
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|4
|7
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|4
|6
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|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
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|5
|4
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|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
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|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3