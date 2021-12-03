Edebali Stadı’nda inşaat çalışmaları başladı

Bilecik’te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı haziran ayında yıkılırken, yeni stadın inşaat çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 42 milyon TL’lik ödenek tahsis edilen Edebali Stadının yapımı için ilk kazma vuruldu. 5 bin 300 kişilik ve gece ışıklandırılması olan statta inceleme yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Stadımızın kapasitesi 5 bin 300 kişi olarak planlandı"

Stadın bir aksilik çıkmazsa 19 Mayıs 2023 günü açılacağını anlatan Yıldırım, "Edebali stadımızın yeni çalışmaları başladı. Glo betonları atıldı. 550 gün sürecek çalışmanın ilk meyveleri vermeye başladı. 550 gün sürecek stat çalışması Cumhuriyetimizin 100’uncu yılı olan 2023’ünü 19 Mayıs günü açılması hedefleniyor. Stadımızın kapasitesi 5 bin 300 kişi olarak planlandı. Bunun içinde antrenman salonları, tenis kortları, tartan pistimiz, yeni yapılacak çim sahamız ve ışıklandırmasıyla gece maçlarının oynanacağı güzel bir stat olacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Stat açılışımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğiz" dedi.