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Dünya Şampiyonu VakıfBank’ın formaları satışta
2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda zafere ulaşarak tarihinde dördüncü kez dünyanın en büyüğü olan VakıfBank Spor Kulübü’nün formaları satışa çıkartıldı. Sarı, Siyah ve Beyaz formaların ardından ilerleyen dönemde taraftar ürünleri ve antrenman kıyafetleri de taraftarın beğenisine sunulacak.
Spor 28.01.2022, 16:43
4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile toplamda 10 uluslararası kupayla “Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı” olan VakıfBank Kadın voleybol takımının formaları satışa sunuldu.
VakıfBank taraftarları ve tüm sporseverler VakıfBank Spor Kulübü maç formalarını bugünden itibaren satın alabilecek. Antrenman ve taraftar ürünleri de ilerleyen dönemde sporseverlerin beğenisine sunulacak.