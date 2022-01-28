Dünya Şampiyonu VakıfBank’ın formaları satışta

4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile toplamda 10 uluslararası kupayla “Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı” olan VakıfBank Kadın voleybol takımının formaları satışa sunuldu.

VakıfBank taraftarları ve tüm sporseverler VakıfBank Spor Kulübü maç formalarını bugünden itibaren satın alabilecek. Antrenman ve taraftar ürünleri de ilerleyen dönemde sporseverlerin beğenisine sunulacak.