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Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor’da

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta Sobolska’yı kadrosuna kattı.

Spor 27.07.2021, 09:41
Dominika Marta Sobolska, Nilüfer Belediyespor’da
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Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Dominika Marta Sobolska’yı kadrosuna kattı.

Misli.com Sultanlar Ligi’ni 5. sırada bitirerek Türkiye’yi, CEV Chalange Cup’ta temsil etmeye hazırlanan Nilüfer Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve yabancı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden mavi yeşil-beyazlı ekip, son olarak orta oyuncu Belçikalı Dominika Marta Sobolska’yı renklerine bağladı. 30 yaşında ve 1.87 cm boyundaki Sobolska, kariyerine ülkesinin Volley de Haan Takımı’nda başladı. Ardından ülkesinde Belgische SMS formasını giyen orta oyuncu, kariyerinin büyük bölümünü Polonya’da geçirdi. Sırasıyla Polonya Ligi’nde Gwardia Wroclaw, Chemik Police, MKS Dabrowa Gornicza, Bielsko Biala formalarını giydi. İtalya’da Promoball Flero ve Filonttrono Pallavolo, Türkiye’de de Çanakkale Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor formaları ile mücadele eden Sobolska, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi ekiplerinden CSM Targovişte’de oynadı.
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