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Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs’ı kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı sporcular ile Dicle Su Sporları Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı yaptıkları dalışla kutladı.

Spor 19.05.2021, 15:09
Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs’ı kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı sporcular ile Dicle Su Sporları Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı yaptıkları dalışla kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde yer alan sporcular ve Dicle Su Sporları Kulübü dalış ekibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hazro ilçesi Yazgı Mahallesine bağlı Avcı mezrasındaki DİSKİ Genel Müdürlüğü Bayırdüzü su sahasında dalış gerçekleştirdi. Temsili olarak 19 sporcunun yer aldığı ve yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, sporcular suyun altında Türk bayrağı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi flamalarını açarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Hazro Kaymakamlığına bağlı ekipler de, gerçekleşen dalış etkinliklerde yer alarak destekte bulundu.
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