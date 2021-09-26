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Dilaver Mutlu: “Yenemiyorsan, yenilmemek gerekiyor”

Son derece zor bir maç oynadıklarını söyleyen Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Yenemiyorsan, yenilmemek gerekiyor. İyi bir mücadele oldu” dedi.

Spor 26.09.2021, 18:41
Dilaver Mutlu: “Yenemiyorsan, yenilmemek gerekiyor”

Son derece zor bir maç oynadıklarını söyleyen Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Yenemiyorsan, yenilmemek gerekiyor. İyi bir mücadele oldu” dedi.

Eyüpspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor’un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, ligin iyi ekiplerinden olduğunu ifade ettiği Eyüpspor’a karşı oynadıkları müsabakanın zor bir maç olduğunu söyledi. Geriye düştüklerinde buna uygun hamleler yaptıklarını anlatan Mutlu, “Maçı çevirebilirdik. Son dakikalarda golü bulabilirdik. Yenemiyorsan, yenilmemek gerekiyor. İyi bir mücadele oldu. Artık Altınordu maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

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