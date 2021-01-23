Diego Perotti: "Çabuk iyileşmek adına tedaviye çoktan başladım"

Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Arjantinli oyuncu, "Ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek adına tedaviye çoktan başladım" dedi.

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlık durumu ile alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sakatlığı ile ilgili çıkan bir çok haberin doğru olmadığını ifade eden Perotti, "Dizimden herhangi bir sakatlığım yok. Hamstring tendonumdaki bir sakatlık nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek adına tedaviye çoktan başladım" diye konuştu.