Devre arasının en sessiz ekibi Antalyaspor oldu

Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı. Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.

Süper Lig’de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, Fenerbahçe’ye imza atarken, İrfan Can Kahveci transferinde ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İrfan Can, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç’ün bonservisleri karşılığında Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Galatasaray ise kadrosuna Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes’le takviye yaptı. Eldeki isimleri çıkarmak için çok uğraşan Beşiktaş, Mirin’in sözleşmesini feshederken, Jeremain Lens’i kiralık olarak Karagümrük’e gönderdi. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun’u kadrosuna dahil etti. Birçok oyuncunun takım değiştirdiği ara transfer döneminin tüm transferleri şu şekilde:

FENERBAHÇE

Gelenler - Geldiği takım

Mesut Özil - Arsenal

İrfan Can Kahveci - M.Başakşehir

Attila Szalai - Apollon Limassol

Bright Osayi Samuel - Queens Park Rangers

Gidenler - Gittiği takım

Nabil Dirar - Club Brugge

Tolga Ciğerci - M.Başakşehir

Kemal Ademi - Karagümrük

Serhat Ahmetoğlu - Karagümrük

İsmail Yüksek - Adana Demirspor

BEŞİKTAŞ

Gelenler - Geldiği takım

Cenk Tosun - Everton

Bilal Ceylan - Eskişehirspor

Gidenler - Gittiği takım

Oğuzhan Akgün - Ergene Velimeşe

Kartal Kayra Yılmaz - Ümraniyespor

Atakan Üner - Ümraniyespor

Erdoğan Kaya - Turgutluspor

Atamer Bilgin - Boluspor

Jeremain Lens - Karagümrük

Tyler Boyd - Sivasspor

Güven Yalçın - Lecce

Isimat Mirin - Takımı yok

GALATASARAY

Gelenler - Geldiği takım

Mostafa Mohamed - Zamalek

Henry Onyekuru - Monaco

Gedson Fernandes - Benfica

Halil Dervişoğlu - Brentford

DeAndre Yedlin - Newcastle United

Gidenler - Gittiği takım

Mbaye Diagne - West Bromwich Albion

Metehan Mertöz - Kırklarelispor

Erkan Süer - Turgutluspor

Emirhan Civelek - Akhisarspor

Batuhan Şen - Menemenspor

Jesse Sekidika - Konyaspor

Emin Bayram - Boluspor

Ali Yavuz Kol - Denizlispor

Erencan Yardımcı - Eyüpspor

ALANYASPOR

Gelenler - Geldiği takım

Damian Kadzior - Eibar

Serkan Kırıntılı - Konyaspor

El Mami Tetah - Ksar Nouakchott

Furkan Bayır - Menemenspor

Hasan Can Yalçıntekin - Antalya Kemer

Hasan Hüseyin Acar - Kulübü yok

Veysel Ünal - Afjet Afyonspor

Gidenler - Gittiği takım

Anastasios Bakasetas - Trabzonspor

Hasan Ayaroğlu - Denizlispor

Ufuk Ceylan - Takımı yok

TRABZONSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Anastasios Bakasetas - Alanyaspor

Berat Özdemir - Gençlerbirliği

Yunus Mallı - Wolfsburg

Gidenler - Gittiği takım

Gaston Campi - Karagümrük

Fousseni Diabate - Göztepe

Bilal Başaçıkoğlu - Gaziantep FK

Joao Pereira - Sporting Lizbon

Stiven Plaza - Real Valladolid

GAZİANTEP FK

Gelenler - Geldiği takım

Bilal Başaçıkoğlu - Trabzonspor

Dorerick Miranda - Wolverhampton

Osama Rashid - Santa Clara

Ertuğrul Ersoy - Le Havre

Gidenler - Gittiği takım

Mehmet Erdem Uğurlu - Altay

Ali Ateş - Osmaniyespor

Hasan Yurtseven - Nazilli Bld.

Kubilay Aktaş - Denizlispor

Mücahid Albayrak - Samsunspor

HATAYSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Youssouf Kone - O.Lyon

Mohammed Kamara - Menemenspor

Muhammed Mert - Altınordu

Ekrem Kılıçarslan - Eskişehirspor

Gidenler - Gittiği takım

Gökhan Karadeniz - Samsunspor

Helder Barbosa - Panetolikos

Idir Ouali - Ethnikos

Buğra Temel - Nevşehir Bld.

Mirkan Aydın - İstanbulspor

Dame Diop - Budejovice

Mehmet Küçükdurmuş - Adıyaman 1954

KARAGÜMRÜK

Gelenler - Geldiği takım

Gaston Campi - Trabzonspor

Vegar Eggen Hedenstad - Rosenborg

Serhat Ahmetoğlu - Fenerbahçe

Kemal Ademi - Fenerbahçe

Jeremain Lens - Beşiktaş

Lucas Castro - SPAL

Yavuz Aygün - Boluspor

Emre Çolak - Takımı yok

Andrea Bertolacci - Takımı yok

Fabio Borini - Takımı yok

Gidenler - Gittiği takım

Ramazan Civelek - Kayserispor

Furkan Kara - Sancaktepe

Aatif Chahechouhe - BB Erzurumspor

Zeki Yıldırım - Altay

Erik Sabo - Çaykur Rizespor

Badou Ndiaye - Stoke

Eric Lichaj - Takımı yok

Brahim Darri - BB Erzurumspor

ANTALYASPOR

Gelenler - Geldiği takım

Yok

Gidenler - Gittiği takım

Adis Jahovic - Göztepe

YENİ MALATYASPOR

Gelenler - Geldiği takım

Aly Malle - Ascoli

Philip Gameli Awuku - Okyeman

Stevie Mallan - Hibernian

Eric Ndizeye - Musongati

Jospin Nshimirimana - Aigle Noir

Haqi Osman - Okyeman

Gidenler - Gittiği takım

Youssouf Ndayishimiye - M.Başakşehir

Mustafa Akbaş - Gençlerbirliği

Berk Yıldız - Adana Demirspor

Murat Akça - Altay

Guido Herrera - Talleres

Christian Cueva - Santos

GÖZTEPE

Gelenler - Geldiği takım

Fousseni Diabate - Trabzonspor

Beykan Şimşek - Ankaraspor

Peter Zulj - Anderlecht

Anderson Esiti - PAOK

Adis Jahovic - Antalyaspor

Gidenler - Gittiği takım

Burak Süleyman - Kocaelispor

Eren Bilen - Nevşehir Bld.

Marcio Mossoro - Altay

Göktuğ Bakırbaş - BB Erzurumspor

Guilherme - Alvarenga

KASIMPAŞA

Gelenler - Geldiği takım

Dusko Tosic - Guangzhou

Arda Bulut - Louisville

Isaac Kiese Thelin - Anderlecht

Derrick Luckassen - PSV Eindhoven

Danny Drinkwater - Chelseea

Kristijan Bistrovic - CSKA Moskova

Gidenler - Gittiği takım

Ahmet Oğuz - Sivasspor

Azad Toptik - Ankaraspor

Alan - Tuzlaspor

Mickael Tirpan - Fortuna Sittard

Tobias Heintz - Takımı yok

ÇAYKUR RİZESPOR

Gelenler - Geldiği takım

Damjan Djokovic - Cluj

Emir Dede - Balıkesirspor

Erik Sabo - Karagümrük

Alexander Söderlund - Hacken

Gidenler - Gittiği takım

Emirhan Topçu - Menemenspor

Burak Albayrak - Serik Belediyespor

İsmael Diomande - Konyaspor

Can Vural - Erokspor

Boğaçhan Kazmak - İstanbulspor

Sinan Yazıcı - Yeşilyurt Bld.

Kemal Rüzgar - Manisa FK

SİVASSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Ahmet Oğuz - Kasımpaşa

Tyler Boyd - Beşiktaş

Alaaddin Okumuş - Ümraniyespor

Gidenler - Gittiği takım

Yasin Öztekin - Samsunspor

Barış Yardımcı - Konyaspor

Armin Djerlek - Aluminij

Eren Şahin - Sivas Belediyespor

M.BAŞAKŞEHİR

Gelenler - Geldiği takım

Youssouf Ndayishimiye - Yeni Malatyaspor

Ömer Ali Şahiner - Konyaspor

Junior Fernandes - Ittihad Kalba

Tolga Ciğerci - Fenerbahçe

Leo Duarte - Milan

Gidenler - Gittiği takım

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

Emre Kaplan - Bodrumspor

Kerim Frei - Emmen

Muhammed Şengezer - Adana Demirspor

Martin Skrtel - Takımı yok

KONYASPOR

Gelenler - Geldiği takım

Amar Rahmanovic - Sarajevo

Emre Kartal - Fenerbahçe

Zymer Bytyqi - Viking

İsmael Diomande - Çaykur Rizespor

Barış Yardımcı - Sivasspor

Jesse Sekidika - Galatasaray

Gidenler - Gittiği takım

Ömer Ali Şahiner - M.Başakşehir

Uğur Demirok - Kayserispor

Serkan Kırıntılı - Alanyaspor

Savaş Polat - Turgutluspor

KAYSERİSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Kevin Luckassen - Viitorul

Besard Sabovic - Mjallby

Ramazan Civelek - Karagümrük

Uğur Demirok - Konyaspor

Anton Maglica - Guizhou Hengfeng

Nehuen Paz - Bologna

Melih Okutan - Boluspor

Karlo Muhar - Lech Poznan

Gidenler - Gittiği takım

Oğuzhan Çapar - Balıkesirspor

Yaw Ackah - BB Erzurumspor

İlhan Depe - Altay

Hasan Hüseyin Acar - Alanyaspor

BB ERZURUMSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Jakub Szumski - Rakow

Elba Rashani - Odds

Aatif Chahechouhe - Karagümrük

Mostapha El Kabir - Orgryte

Buğra Çağıran - Yeni Malatyaspor

Yacouba Coulibaly - Le Havre

Zakarya Bergdich - Denizlispor

Johanna Omolo - Cercle Brugge

Göktuğ Bakırbaş - Göztepe

Yaw Ackah - Kayserispor

Brahim Darri - Karagümrük

Manuel da Costa - Takımı yok

Bogdan Butko - Shakhtar Donetsk

Gidenler - Gittiği takım

Kaan Kanak - Adana Demirspor

Ibrahim Sissoko - Akhisarspor

İbrahim Akdağ - Ankaragücü

Rachad Muhammed - Sarpsborg

Jugurtha Hamroun - Samsunspor

Armando Sadiku - Bolivar

Ömer Şişmanoğlu - Tuzlaspor

Osman Şahin - Ofspor

Fabien Farnolle - Takımı yok

Mahamadou Ba - Takımı yok

GENÇLERBİRLİĞİ

Gelenler - Geldiği Takım

Lucas Mugni - Sport Recife

Mustafa Akbaş - Yeni Malatyaspor

Sandro Lima - Tianjin Teda

Srdjian Spiridonovic - Kızılyıldız

Gidenler - Gittiği takım

Berat Özdemir - Trabzonspor

Mustafa Çeçenoğlu - Boluspor

Ali Eren Daşdemir - Çankaya FK

Kadir Enes Kira - Hacettepe

Baran Başyiğit - Hacettepe

ANKARAGÜCÜ

Gelenler - Geldiği takım

Aliou Badji - El Ahly

Geraldo - El Ahly

İbrahim Akdağ - BB Erzurumspor

Alperen Babacan - Akhisarspor

Embiya Ayyıldız - Ergene Velimeşe

Ali Kaan Güneren - Akhisarspor

Gidenler - Gittiği takım

Mücahit Can Akçay - Hekimoğlu

Murat Sipahioğlu - Mamak FK

DENİZLİSPOR

Gelenler - Geldiği takım

Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor

Görkem Can - Groningen

Kubilay Aktaş - Gaziantep FK

Ali Yavuz Kol - Galatasaray

Ayman Ben Mohamed - Le Havre

Ahmed Yasin - Hacken

Mix Diskerud - Man. City U23

Gidenler - Gittiği takım

Mert Sarıkuş - Van Spor FK

Alihan Kalkan - Sancaktepe

Ismail Aissati - Adana Demirspor

Neven Subotic - Altach

Zakarya Bergdich - BB Erzurumspor

NOT: Takımların sıralaması puan durumuna göre yapılmıştır.