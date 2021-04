CSKA Moskova'dan Zeljko Obradovic açıklaması

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden FenerbahçeBeko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağına yönelik söylentiler artıyor. CSKA Moskova'nın başına geçeceği iddiaları sonrası Rus devinin başkanı Andrey Vatutin, Metaratings'e açıklamalarda bulundu.

Bu söylentilerin gündeme gelebileceğini belirten Vatutin, "Sezon sonu yaklaşırken her gün, her hafta birinin ismi geçecek. CSKA Moskova'da sözleşmesi biten oyuncular, antrenörler hakkında haberler olacak. Her şeyi yorumlamamıza gerek yok. Bugün bir şey yazacaklar, yarın başka bir şey... Şu anda güvendiğimiz bir koçumuz ve kadromuz var. Bazı sorunlarımızı da çözüyoruz" dedi.

Yakında Phil Jackson'ın takımın başına geçeceğinin bile yazılabileceğini belirten Vatutin, "Tüm bu söylentilere ilişkin yorum yapmak bile saçma. Yakında Phil Jackson'ın geleceğini yazacaklar. Yarın başkası hakkında yazılacak. Bu çılgın bir durum. Ve ne ben ne de CSKA'nın basın ofisi bunun hakkında günlük olarak konuşamaz" ifadelerini kullandı.

