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Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky, Kemer’de başladı

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, Antalya’nın gözde turizm ve kültür merkezlerinden Kemer’de, 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Spor 13.05.2022, 16:24
Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky, Kemer’de başladı

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, Antalya’nın gözde turizm ve kültür merkezlerinden Kemer’de, 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tahtalı Dağı (Olympos), Tahtalı Run to Sky katılımcılarını gökyüzü ile buluşturmak için bekliyor. Sporcular, 8. kez düzenlenen Tahtalı Run to Sky’da deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nda; 113 K Tahtalı Ultra Sky, 65 K Berg Sky Race, 27 K Tahtalı Run to Sky, 12 K KemeRun olmak üzere birbirinden zorlu dört farklı parkurda limitlerini zorlayacak.

Deniz seviyesinden 2365 metre yükseklikte

13-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’nın gözde turizm ve kültür merkezlerinden Kemer’de gerçekleştirilecek olan Tahtalı Run to Sky’da 18 ülkeden, 618 sporcu, 4 farklı etapta büyüleyici manzara eşliğinde gökyüzüne tırmanmak için sınırları zorlayacak. Corendon Airlines ve Kemer Belediyesi ile birlikte T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, T.C. Kemer Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı tarafından desteklenen Tahtalı Run to Sky 8. kez gerçekleşecek. Deniz seviyesinden 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağ’ında 113 K Tahtalı Ultra Sky, 65 K Berg Sky Race, 27 K Tahtalı Run to Sky, 12 K KemeRun olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleştirilecek. Kemer’in merkezinde düzenlenen 12 kilometre mesafede KemeRun parkuru ilk kez yapılacak.

"Katılımcılar tarihi, keyifli ve çok zorlu parkurlarda yarışacak"

Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines Organizasyon Direktörü Polat Dede toplantıda yaptığı açıklamada, "İlk olarak 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Tahtalı Run to Sky, katılımcı sayısını istikrarlı bir şekilde artırmayı sürdürüyor. Yarışımıza 18 ülkeden 618 sporcunun katılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da katılımcılarımıza ilk kez 12 K parkuru ile Kemer merkezinde düzenlenecek KemeRun’da koşma fırsatı sunuyoruz. Her yıl büyüttüğümüz Tahtalı Run to Sky için en büyük hedefimiz önümüzdeki yıl ’Skyrunner World Series’ yarışlarından biri olmak. Ultra Sky, dünyada eşi benzeri bulunmayan heybetli görüntüsüyle 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı çevresinde koşulan ve zirvesine de adımlarımızın değdiği Türkiye’nin ilk 100 km üstü Skyrunning yarışı. Kemer ilçesinin eşsiz güzel dağ parkurları, yaylaları ve koylarının çevresinde koşulan Ultra Sky yarışı 113 K uzunluğunda ve 5450 metre irtifa kazanımına sahip parkurunda sporcular bir yandan koşarken bir yanda da tarihin pek çok dönemine tanıklık edecekler. Berg Sky Race ise dünyada eşi benzeri bulunmayan heybetli görüntüsüyle 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı çevresinde koşulan ve Tahtalı Dağı zirvesinde sona eren Avrupa ve Türkiye’nin en zorlu parkurlarından bir tanesi. Kemer ilçesinin eşsiz güzel dağ parkurları, yaylaları ve koylarının çevresinde koşulan Berg Sky Race yarışı 65 kilometre uzunluğunda ve 4300 metre irtifa kazanımına sahip harika parkuru ile koşuculara bulutların üzerine ulaşma duygusu yaşatacak. 27 kilometrelik parkuru ile Tahtalı Run to Sky yarışında 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine deniz kenarından koşulan Türkiye’nin ilk Skyrunning yarışı. Dünyanın en güzel 10 plajından birisi olan Çıralı sahilinden deniz seviyesinden başlayan yarış eşsiz parkuru ile koşucuları Tahtalı Dağı’nın zirvesine taşıyacak. Son olarak bu yıl ilk kez bir patika koşusu olarak düzenlediğimiz KemeRun, Kemer şehir merkezinden başlayarak Çalıştepe’ye doğru koşulacak. Kemer şehir merkezinin en güzel noktalarını koşarak keşfetme imkanına sahip bu parkur, tüm sporcularımızın koşabileceği bir yarış. Yarışımızın sekizinci kez gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm kamu kurumlarına, saygın kuruluşlara ve sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

En genci 18 yaşında, en tecrübelisi 75 yaşında

Koşucuların zorlu etaplarda mücadele ettiği etkinlikte aynı zamanda sporseverlere sporun yaşı ve cinsiyetinin olmadığını da kanıtlar nitelikte bulunuyor. Öyle ki bu yıl düzenlenecek yarışta en genci 18 yaşında, en tecrübelisi 75 yaşında olan toplam 618 erkek ve kadın sporcu 2365 metre üzerine çıkabilmek için mücadele edecek.

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