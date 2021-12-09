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Çiçeği burnunda stoperin hayali İngiltere’de futbol oynamak

SAMSUN (İHA) – Son dönemde başarılı performansı ile göz dolduran Samsunspor’un 18 yaşındaki yetenekli stoperi Yunus Emre Çift, en büyük hayalinin A Milli Takım ve İngiltere Premier Lig’de futbol oynamak olduğunu söyledi.

Spor 09.12.2021, 17:15
Çiçeği burnunda stoperin hayali İngiltere’de futbol oynamak

SAMSUN (İHA) – Son dönemde başarılı performansı ile göz dolduran Samsunspor’un 18 yaşındaki yetenekli stoperi Yunus Emre Çift, en büyük hayalinin A Milli Takım ve İngiltere Premier Lig’de futbol oynamak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da başarısız geçen Mehmet Altıparmak döneminin ardından Teknik Direktör Fuat Çapa ile yola devam edildi. Çapa, göreve geldiği andan itibaren tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç oyunculara da şans tanıyarak takımın performansını yukarı çekti. Samsunspor ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla tekrar play-off potasına girerek zirve yarışına ortak oldu. Samsunspor’un bu performansında genç futbolcuların etkisi de büyük oldu.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ligde oynanan son 4 maça da ilk 11’de çıkarak başarılı bir performans gösteren 1,85 cm boyundaki ve 18 yaşındaki Yunus Emre Çift tüm gözleri üzerine çekti. Samsunspor, Yunus Emre Çift’in stoper başladığı son 4 lig maçının 3’ünde gol yemedi, Eyüpspor maçından ise 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar Yunus Emre Çift’in süre aldığı maçlarda Manisa FK’yı 1-0, Adanaspor’u 1-0 ve Altınordu’yu 2-0 yenmeyi başardı. Yunus Emre Çift, performansını daha da yukarılara taşıyıp, hayallerini gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

“En büyük hayalim A Milli Takım ve İngiltere’de forma giymek”

Hayallerini gerçekleştirmek için çok çalıştığının altını çizen Yunus Emre Çift, “Genç bir oyuncu için Samsunspor’da oynamak inanılmaz bir duygu. Atatürklü arma ile taraftarımızın önünde oynamak müthiş bir duygu. Fuat Çapa bana görev veriyor. Kendime çok iyi bakıyorum. Sergio Ramos ve Raphael Varane gibi stoperleri izliyorum. Kendimi geliştirip Avrupa’da futbol oynamak istiyorum. Avrupa’nın da çok çalışmadan olmayacağını herkes gibi ben de biliyorum. Güncel olarak Virgil Van Djik’i kendime örnek alıyorum. İnşallah ben de Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak gibi başarılı olup, İngiltere Premier Lig’de oynamak istiyorum. İngiltere’de bambaşka bir futbol oynanıyor. En büyük hayalim A Milli Takım forması giymek ve İngiltere’de futbol oynamak. Kişisel hedefim bu” dedi.

“Bu sene Süper Lig’e çıkacağız”

Takım olarak Süper Lig’e çıkacaklarına inandıklarını da dile getiren Çift, “Ben ayakları iyi olan bir stoperim. Modern stoper talebine uyduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda sert bir oyun da oynuyorum. Samsunspor olarak hedefimiz Süper Lig. Takımımızın yeri de zaten Süper Lig. Bu sene üst lige çıkacağımızı düşünüyorum. Fuat Çapa ile iyi bir çıkış yakaladık. İnşallah sezonun sonu Süper Lig olacak” diye konuştu.

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