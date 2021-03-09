Son Dakika
Chelsea, Everton engeline takılmadı
Chelsea, Premier Lig'in 28. haftasında sahasında Everton'ı 2-0 yendi. Thomas Tuchel yönetimindeki Maviler, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, Chelsea ile çıktığı 5 iç saha maçında kalesini gole kapatarak Premier Lig tarihine geçti.
Spor 09.03.2021, 12:35
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Ligin 27. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Everton'ı konuk etti.
Chelsea, 31. dakikada Ben Godfrey'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye de iyi başlayan Chelsea, Kai Havetz'in Everton'ın kalecisi Jordan Pickford tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Jorginho, penaltıyı 65. dakikada gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu sonuçla sona erdi.
Bu skorla Chelsea, puanını 50'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korudu.
Everton ise 46 puanda kaldı.