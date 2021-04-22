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Bursaspor’un kazancı 1 milyon TL’ye yaklaştı

Bursaspor Kulübü, ‘Hatıran Yeter Kombine Kartı’ projesinden 48 günlük süreçte 963 milyon TL’lik bir gelir elde etti.

Spor 22.04.2021, 13:15
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Bursaspor’un kazancı 1 milyon TL’ye yaklaştı

Bursaspor Kulübü, ‘Hatıran Yeter Kombine Kartı’ projesinden 48 günlük süreçte 963 milyon TL’lik bir gelir elde etti.

TFF 1. Lig’de mücadelesine devam eden Bursaspor, 4 Mart 2021’de başlattığı ‘Hatıran Yeter Kombine Kartı’ projesinden beklediği ilgiyi göremedi. Şehrin önde gelen kurumlarının da destek çıktığı kampanyaya şu ana kadar bin 794 kişi katılım gösterdi. 100 TL değerindeki 9 bin 631 kartın satıldığı projeden Bursaspor Kulübü, 963 bin 100 TL kazanç sağladı. En çok kombine kartı ise isim kısmına ‘Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası’ yazan şahıs, bin 663 adet alarak sağladı.
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