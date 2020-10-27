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Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı: “Vazgeçmek yok”

ÖZER HURMACI, AKHİSARSPOR MAÇINA İLK 11'DE BAŞLADI.

Spor 27.10.2020, 08:33
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Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı: “Vazgeçmek yok”

Bursaspor’un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, 2-1 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vazgeçmek yok" dedi.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Akhisarspor’a mağlup olan Bursaspor’da moraller bozuk. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli ismi Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftara umut aşıladı. 34 yaşındaki futbolcu, “Vazgeçersen kaybedersin. Vazgeçmek yok!!!” ifadelerini kullandı.

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