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Bursaspor’dan ayrıldı Vanspor’a gitti

RÜŞTÜ HANLI RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Spor 18.09.2020, 08:55
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Bursaspor’dan ayrıldı Vanspor’a gitti

Bursaspor’dan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle TFF’ye başvuran Rüştü Hanlı, sözleşme fesih süresinin tamamlanmasının ardından 2. Lig ekibi Vanspor FK ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’dan ayrılan Rüştü Hanlı’nın yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki futbolcu Vanspor FK ile el sıkıştı.

Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Vanspor, 23 yaşındaki stoper ve sol bek oyuncusu Rüştü Hanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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