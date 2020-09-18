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Bursaspor’dan ayrıldı Vanspor’a gitti
RÜŞTÜ HANLI RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Spor 18.09.2020, 08:55
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Bursaspor’dan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle TFF’ye başvuran Rüştü Hanlı, sözleşme fesih süresinin tamamlanmasının ardından 2. Lig ekibi Vanspor FK ile anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’dan ayrılan Rüştü Hanlı’nın yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki futbolcu Vanspor FK ile el sıkıştı.
Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Vanspor, 23 yaşındaki stoper ve sol bek oyuncusu Rüştü Hanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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