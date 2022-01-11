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Bursaspor’dan Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı
Bursaspor Kulübü, sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor 11.01.2022, 11:22
Bursaspor Kulübü, sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü’nün attığı mesajda şu ifadeler yer aldı: “Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; Türk spor camiası, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”