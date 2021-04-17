Bursaspor’da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına startı verdi.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman1 saat 25dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman,pas presçalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bandırmaspormaçında görev alan futbolcular yenileme çalışmalarıgerçekleştirdi.