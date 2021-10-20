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Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, sabah çalışmasında hücum oyunu oynadı.

Spor 20.10.2021, 15:30
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, sabah çalışmasında hücum oyunu oynadı.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabahsaatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman hücum oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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