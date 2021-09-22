Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında konuk edeceği Ankaragücü maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.