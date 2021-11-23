Bursaspor taktik antrenman çalıştı

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Bursaspor’da bu mücadelenin hazırlıkları sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.