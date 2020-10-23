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Bursaspor öne geçtiği maçlarda 10 puan kaybetti

BURSASPOR’DA DEFANS SIKINTISI DEVAM EDİYOR.

Spor 23.10.2020, 10:54
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Bursaspor öne geçtiği maçlarda 10 puan kaybetti

Menemenspor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, maçları başladığı gibi bitiremiyor. Yeşil beyazlılar, bu sezon öne geçtiği 4 maçın 3’ünü kaybetti 1’inde de berabere kaldı.

TFF 1.Lig’in 6. haftasında Menemenspor’a 2-1 mağlup eden Bursaspor’da, beklenen sıkıntı yeniden gerçekleşti. Yeşil beyazlılar, bu sezon iyi başladığı maçların sonunu getirmekte güçlük çekiyor. Bursaspor, öne geçtiği 4 maçta toplam 10 puan kaybetti. Sezonun ilk maçında Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçen Bursa ekibi, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Giresunspor maçında da ilk golü atan takım olan Bursaspor, yine sahadan 2-1’lik skorla puansız ayrıldı. En dikkat çeken olay ise Tuzlaspor maçında oldu. Rakibi karşısında 3-0’ı yakalayan yeşil beyazlılar, 90 dakikanın sonunda 3-3’lük skora razı oldu. Son olarak da Menemenspor mücadelesinde öne geçen Bursaspor, son dakikada yendiği golle 2-1 yenildi ve yine puan çıkartamadı.

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