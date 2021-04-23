Bursaspor 8 maçtır İstanbulspor’a yenilmiyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 32. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor’a karşı 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Yeşil-beyazlı takım en son yenilgiyi 18 yıl önce aldı.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor, pazar günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki geçmiş maçlara bakıldığında dengeli bir görüntü dikkat çekiyor. Bugüne kadar 35 kez karşı karşıya gelen takımlardan Bursaspor 12, İstanbulspor ise 11 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Ancak yeşil-beyazlı takımın son zamanlarda rakibine karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0 geriden gelip 3-3’ü yakalayan Bursaspor, oynanan son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.

Bursa ekibi en son yenilgisini 2003 yılında İstanbul deplasmanında 3-0’lık skorla aldı.