Bursa’da amatör maçta bir polis ile bir futbolcu yaralandı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde Yenidoğan Spor Kulübü ile İnegöl Karadeniz Güven Spor Kulübü arasında oynan Süper Amatör Lig maçında bir polis memuru ile bir futbolcu yaralandı.

Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güven Spor arasında oynanan maçta ev sahibi takım taraftarları hakemin penaltı kararı sonrası sahaya atladı. Taraftarları durdurmak isterken bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru Gürsu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müsabaka 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken, son düdüğün ardından taraftarlar sahaya girerek Karadeniz Güven Sporlu oyunculara saldırdı. Bu sırada da bir futbolcu hafif şekilde yaralandı.