Burak Elmas’tan Selahattin Beyazıt için taziye mesajı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, vefat eden sarı-kırmızılıların eski başkanı Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taziye mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Galatasaray’a ve Türk sporunun modernleşmesine çok önemli katkılarda bulunan değerli büyüğümüz, çok sevdiğimiz ağabeyimiz Selahattin Beyazıt’a Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına ve camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.