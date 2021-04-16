banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'nun 'Patates' videosu gündeme oturdu!
Kılıçdaroğlu'nun 'Patates' videosu gündeme oturdu!
Kartala Ankaragücü freni
Kartala Ankaragücü freni
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı

Bülent Uygun: "Aldığımız 3 puan çok önemli"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından ligin alt sıralarının ateş çemberine döndüğü ortamda aldıkları 3 puanın çok değerli olduklarını kaydetti.

Spor 16.04.2021, 21:50
2
Bülent Uygun: "Aldığımız 3 puan çok önemli"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından ligin alt sıralarının ateş çemberine döndüğü ortamda aldıkları 3 puanın çok değerli olduklarını kaydetti.

Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, çok önemli takıma karşı 3 gol atarak galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Hafta içi antrenmanlarda çalıştıkları pozisyonları sahaya uyguladıklarını dile getiren Uygun, “Futbolcu kardeşlerimizi tek tek tebrik ediyorum. Önümüzde zorlu maçlar başlıyor. Konyaspor, ardından Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarımız var. Ligin alt sıralarının bir nevi ateş çemberi olduğu ortamda aldığımız 3 puan çok önemli. Önümüzdeki maçları da kazanıp ligde üst sıralara tırmanmalıyız. Ligdeki yerimizi perçinlememiz gerekiyor. Bunu yapalım ki gelecek sezonun planlamasına başlayabilelim” diye konuştu.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu