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Boluspor, Landel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında Guy Lucien Michel Landel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 25.06.2022, 12:55
Boluspor, Landel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında Guy Lucien Michel Landel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor’un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. 27 Haziran’da teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde toplanacak bir lig hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı beyazlı kulüp Guy Lucien Michel Landel’i renklerine bağladı.

Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreniyle geçtiğimiz sezon Bandırmaspor’da forma giyen Landel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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