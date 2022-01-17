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Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli’de başladı

İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liselerarası Satranç Turnuvası; Sultanbeyli Belediye Spor Salonu’nda binden fazla sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva öncesinde ’Dünya Satranç Şampiyonu’ ve aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi sporcusu Şah Geldi, 20 öğrenciyle gösteri müsabakası yaptı, bir sporcuyla da gözleri bağlı şekilde satranç oynadı.

Spor 17.01.2022, 14:54
Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli’de başladı

İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liselerarası Satranç Turnuvası; Sultanbeyli Belediye Spor Salonu’nda binden fazla sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva öncesinde ’Dünya Satranç Şampiyonu’ ve aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi sporcusu Şah Geldi, 20 öğrenciyle gösteri müsabakası yaptı, bir sporcuyla da gözleri bağlı şekilde satranç oynadı.

Sultanbeyli, turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Satranç alanında Türkiye’nin en aktif ilçelerinden biri olan Sultanbeyli, hem sporcu sayısı hem de düzenlenen organizasyonlarla dikkat çekiyor. Sultanbeyli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liselerarası Satranç Turnuvası; Belediye Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Dünya Satranç Şampiyonu Şah Geldi’nin katılımıyla keyifli bir mücadele yaşandı. Geldi, büyük organizasyon öncesinde aynı anda 20 rakibiyle gösteri maçı yaptı, sonrasında ise gözleri kapalı şekilde başka bir sporcuyla satranç oynadı.

Satranç turnuvası 4 gün boyunca devam edecek

17-20 Ocak tarihleri arasında sürecek olan İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liselerarası Satranç Turnuvası’nda, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki tüm okullardan satranç alanında iyi düzeyde, profesyonel sporcular yarışacak. Binden fazla sporcu, iki bine yakın veli, beş yüz öğretmen ve antrenörün katılım sağlayacağı bu büyük organizasyona yine Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliği yapacak. Dereceye giren okullar, sporcular ve antrenörleri ödüllendirilecek; kupa ve madalya takdim edilecek.

Organizasyon hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İlçemizin her alanda olduğu gibi spor alanında da en iyisi olmasını amaçlıyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak değerlerine bağlı, sporla, bilimle yetişen, yarınlara güçlü şekilde hazırlanan nesiller yetiştirme idealimiz var. Bu idealimiz doğrultusunda gençlerimizi merkeze alan çalışmalarımızı hızla hayata geçiriyor; değerli birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlamak, ülkemize ve milletimize faydalı olmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan birçok branşta faaliyetlerine devam eden Sultanbeyli Belediyespor’umuz da her alanda büyük başarılar elde ediyor. Gerek altyapıda gerek A-Takım düzeyinde hedeflerimize ulaşabilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bugün de satranç alanında çok iyi düzeyde yüzlerce sporcumuz birbiriyle yarıştı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle vakit geçireceği çalışmalar üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Dünya şampiyonu Şah Geldi, satranç oynamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Satranç oynamaktan, buradaki arkadaşlarla olmaktan çok mutluyum. İnşallah ülkemizi bu alanda daha iyi temsil edeceğiz. Herkes dünya şampiyonu olabilir, çalışmak önemli” cümlelerine yer verdi.

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