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Beykan Şimşek 2+1 yıllığına Kocaelispor’da

Kocaelispor, Göztepe’den Beykan Şimşek ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor 10.08.2022, 22:37
Beykan Şimşek 2+1 yıllığına Kocaelispor’da

Kocaelispor, Göztepe’den Beykan Şimşek ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kocaelispor, Göztepe’den Beykan Şimşek’i kadrosuna kattı. TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar bu sezonki 10. transferini yaptı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da Kocaelispor’un gündemine gelen Beykan Şimşek, Bandırmaspor ile anlaşmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak giydiği Bandırmaspor formasını 14 maçta terletti. Sezon başı Göztepe’ye dönen Beykan Şimşek, Kocaelispor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

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