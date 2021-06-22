Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanarak marşlar söyledi, tezahüratlar yaptı. Sergen Yalçın'ın bir arkadaşı kalabalığın yanına gelerek taraftarlarla konuştu. Taraftarlar Sergen Yalçın'ın yanında olduklarını bir kere daha dile getirdi. Sonrasında tezahüratlar yapıldı. Taraftarların bir süre daha evin önünde duracakları öğrenildi.
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Beşiktaş taraftarları Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
Beşiktaş yönetimi ile yeni sözleşme konusunda kriz yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın’a taraftarlardan destek geldi. Sergen Yalçın’ın evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla Sergen Yalçın’a destek verdi.
Spor 22.06.2021, 13:31