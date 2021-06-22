Beşiktaş taraftarları Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanarak marşlar söyledi, tezahüratlar yaptı. Sergen Yalçın'ın bir arkadaşı kalabalığın yanına gelerek taraftarlarla konuştu. Taraftarlar Sergen Yalçın'ın yanında olduklarını bir kere daha dile getirdi. Sonrasında tezahüratlar yapıldı. Taraftarların bir süre daha evin önünde duracakları öğrenildi.