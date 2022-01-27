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Beşiktaş Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Beşiktaş Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy’de bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Spor 27.01.2022, 04:16 27.01.2022, 10:19
Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy`de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Cümbüş sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy`de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.