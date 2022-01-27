Beşiktaş Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy`de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Cümbüş sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy`de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.