banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 30.07.2021, 12:27
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
banner502

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, rejenerasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501