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Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor 20.10.2021, 14:25
Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Dün akşam 4-1 mağlubiyetle sonuçlanan Sporting Lizbon maçında oynayan futbolcular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına cuma günü saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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