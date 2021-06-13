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Bekir Can Kara, TECO Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Osmaniyespor’dan Bekir Can Kara’yı transfer etti.

Spor 13.06.2021, 09:40
Bekir Can Kara, TECO Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Osmaniyespor’dan Bekir Can Kara’yı transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Can Kara ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine Osmaniyespor’dan Bekir Can Kara’yı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Adana Demirspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki Bekir Can Kara, sırasıyla Karaköprü Belediyespor, Arsinspor, 1461 Trabzon, Kozanspor ve Osmaniyespor formalarını giydi. Kara, geçtiğimiz sezon Osmaniyespor formasıyla 25 maça çıkarken, 4 de gol kaydetti.
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