BB Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Vural, bu sezon Erzurum ekibinin başına geçen 5. teknik direktör olmuştu.

Süper Lig’in 40. haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olarak kümede kalma ümitlerini neredeyse tüketen BB Erzurumspor’da maçın ardından Teknik Direktör Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural‘la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Öte yandan Yılmaz Vural bu sezon Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal’ın ardından Dadaşlar’ın başına geçen 5. teknik direktör olmuştu. Erzurum ekibinin ligin 41. haftasındaki Alanyaspor maçında yardımcı antrenör Uğur Bayarslan ile çıkması bekleniyor.