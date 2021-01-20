BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir’i kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor tecrübeli golcü oyuncu El Kabir’i transfer etti. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mostapha El Kabir Erzurumspor’umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 32 yaşındaki Faslı futbolcu, Türkiye’de daha önce Gençlerbirliği, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor gibi takımların formalarını giymişti.