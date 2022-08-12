Bayram Bektaş: “Bizim için önemli olan buradan 3 puanla dönmekti, bunu başardık”

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Altay deplasmanında aldıkları 2-0’lık galibiyetle lige önemli bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Bektaş, “Bizim için önemli olan buradan 3 puanla dönmekti, bunu başardık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in açılış maçında Samsunspor, deplasmanda Altay’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçı değerlendirdi.

Bayram Bektaş, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla kaybedecek bir şeyi olmayan ama alacağı her puanın önemini bilen bir rakibimiz vardı. Bizim de tam tersi, çok fazla şey kaybedebilirdik. Önemli bir başlangıç yapmak istiyorduk. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Çalıştıklarımızı iyi uyguladık. Çıkarken yaptığımız basit hatalarla rakibe çok sayıda fırsat verdik. Bunlara çok iyi çalışacağız. Savunmamız iyi durdu. Golü bulduktan sonra oyunun kontrolünü elimize alıp pas oyunu ve organize ataklarla oyunu tutmamız gerekirken, biraz bocaladık. Nitekim bu kadar kalabalık bir savunma yapan rakibe karşı 4-5 tane net fırsat kaçırdık. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. Çok şükür ikinci golü bulduktan sonra maçı koparmış olduk. Altay’ı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Bizim için önemli olan buradan 3 puanla dönmekti, bunu başardık. Galibiyeti camiamıza, taraftarlarımıza ve covid olan başkanımıza armağan ediyorum. Başkanımız bana ‘En güzel ilaç 3 puan’ demişti, armağan olsun” dedi.