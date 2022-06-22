Başkan Karakuş’tan iş adamlarına üstü kapalı sitem

Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş, kulübün 12.4 milyon lira ödemesi yapılması gereken borcunun olduğunu kaydederek, “En önemlisi çok ağırıma giden üzüldüğüm bir olaydır Afyonlu işadamlarımıza borcumuz var arkadaşlar” dedi.

Basın toplantısı gerçekleştiren Başkan Karakuş, şirketleşme, kongre, yeni sponsor, borçların detayları hakkında bilgi verdi. Mali durumla ilgili şeffaf olduklarına dikkat çeken Başkan Karakuş, "Bugün itibariyle faiz ve avukat giderleri hariç 12.4 milyon lira ödeme yapmamız gereken rakam var. Bunların çoğunluğu da, hatta yüzde 80’i sezon başında sözleşme yapılan oyunculara ait. SGK, Maliye giderleri var, teknik heyet giderleri var, eski teknik heyet giderleri var, dava dosyaları var, altyapı giderleri var bunların toplamı 12.4 milyonluk bir kaynağa bugün itibari ile ihtiyacımız var. Basında çıkan transfer yasağı dedikoduları kulağımıza geldi. Öyle bir şey söz konusu değil, şuan ve en önemlisi çok ağırıma giden üzüldüğüm bir olaydır ki Afyonlu işadamlarımıza da borcumuz var arkadaşlar. Ben isimlerini vermeyeceğim, Hepimizin tanıdığı, kamuoyunun kıymetli, değerli işadamları bu arkadaşlar. Buradan son kez de bu konuyu konuşmuş olacağım. 1. Lig’den kalma şuanda 2 milyona yakın borcumuz var. Faizi hariç bunların. O gün ki oyuncularla anlaşılamamış, tahkime gitmiş süreç var. Onlar da maalesef bize kalıyor" dedi.