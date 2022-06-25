banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 25.06.2022, 11:33
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde çalışmalarına devam eden turuncu-lacivertliler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri antrenmanı salonda kuvvet çalışması ile gerçekleştirildi.

İstanbul temsilcisi, akşam saat 18.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Yorumlar (0)
26°
açık