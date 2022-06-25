Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde çalışmalarına devam eden turuncu-lacivertliler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri antrenmanı salonda kuvvet çalışması ile gerçekleştirildi.

İstanbul temsilcisi, akşam saat 18.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.