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Başakşehir-Sivasspor maçında zemim beyaza büründü
Medipol Başakşehir’in, Sivasspor’ı ağırladığı karşılaşmada etkili olan kar yağışı nedeniyle kaybolan saha çizgilerinin temizlenebilmesi için maça sık sık ara verildi. Zeminin tamamen beyaza büründüğü müsabakada turuncu top da devreye girdi.
Spor 16.01.2021, 18:07
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Medipol Başakşehir’in, Sivasspor’ı ağırladığı karşılaşmada etkili olan kar yağışı nedeniyle kaybolan saha çizgilerinin temizlenebilmesi için maça sık sık ara verildi. Zeminin tamamen beyaza büründüğü müsabakada turuncu top da devreye girdi.Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir, evinde DG Sivasspor’la 1-1 berabere kaldı. Maça skordan çok etkili olan kar yağışı damga vurdu. Mücadelenin başlama düdüğüyle şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, 4. dakikada görüşün daha rahat olmasını sağlayan turuncu topu istedi. Zemin de yağış sebebiyle beyaza bürünürken, oyuncuların bu sebeple müdahalelerde zorlandığı görüldü. Devre arasında kaybolan çizgilerin üzerine kömür dökülse de çare olmadı. Yaklaşık 10 dakikada bir hakem, çizgilerin temizlenmesi için stat görevlilerini sahaya davet etti.
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