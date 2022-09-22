Barış Altun, İHA’nın haberi sonrası hayaline kavuştu

Kanser hastalığını yenen ve daha önce İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Necip Uysal ile tanışmak istediğini aktaran 14 yaşındaki Barış Altun, kulübün davetlisi olarak Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek Necip Uysal ile tanıştı. Necip, tüm takımın imzaladığı formayı hediye ederek, Barış ile bir süre sohbet etti.

Daha önce İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ile tanışmak istediğini söyleyen Barış Altun, hayaline kavuştu. Kanser hastalığını yenen 14 yaşındaki Barış Altun, siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek, Necip Uysal ile tanıştı. İdmanı seyreden Barış, Necip Uysal ile bir süre sohbet ettikten sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Necip Uysal, takım arkadaşlarının imzaladığı formayı Barış Altun’a hediye etti.